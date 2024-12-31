Bakan Berova yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadeleri kaydetti; “Gerek ülkemiz, gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyor ve yepyeni bir yıla daha, umutlarımızı canlı tutarak giriyoruz.

Yeni yılın, tüm dünyaya başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

2025 yılının; birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi ve saygının ön planda olduğu, huzur ve hoşgörü içerisinde geçmesi temennisi ile tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”