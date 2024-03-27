

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Berova mesajında şunları kaydetti;

“Tiyatro; toplumların gelişmesinde, kültürlerarası etkileşimde, birey ve toplum arasındaki bağı en güzel ve etkili biçimde yansıtmasıyla bir ayna görevi üstlenerek, insana kendini tanıma ve sorgulama imkânı sunan ayrıca manevi değerleri ve kültürel zenginlikleri gelecek nesillere de aktarılabilen uygarlık tarihinin en köklü, en etkili ve en eski sanat dallarından biridir.

Tiyatronun geliştirilmesinde, teknik ve idari görevlerde yer alan, sahnenin ön ve arka planında emeği geçen emekçilerin ve Tiyatro Sanatçılarının bu anlamlı gününü kutluyor, 1999 yılında yanan ve yıllardır yenilenemeyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatro Binası’nın yapımı için Maliye Bakanlığı 36 milyon, 648 bin TL bloke vererek ihale sürecini başlatıyor.”