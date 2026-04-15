Kabulde konuşan Öztürkler, 23 Nisan haftasına girildiğini belirterek Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkini çocuklarla yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda temsili bir oturum yapılacağını belirten Öztürkler, hafta boyunca gösterilerin süreceğini söyledi.

Öztürkler, Alayköy İlkokulu ekibinin KKTC’yi Türkiye Cumhuriyeti’nde temsil edeceğini vurgulayarak, “Bu çok güzel ve onurlu bir görevdir. Okul müdürünüzü, yöneticilerinizi, sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada eşi olmayan bir bayram olduğuna dikkat çeken Öztürkler, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının egemenlik ve bağımsızlık açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Gençlerin geçmişte verilen mücadeleyi iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, “Bu topraklar kolay vatan olmamıştır. Mehmetçik’in, mücahitlerin, büyüklerimizin ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği büyük mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız yaşıyoruz” dedi.

KKTC ve Türkiye bayraklarının özgürce dalgalanmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu belirten Öztürkler, bu uğurda verilen mücadelenin unutulmamasını istedi.

Atatürk’ün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ortaya koyduğu varoluş mücadelesinin unutulmayacağını vurgulayan Öztürkler, çocuklara tavsiyelerde de bulundu.

Alayköy İlkokulu’na ayrıca teşekkür eden Öztürkler, “Böyle bir hazırlık sürecinde yer almak kolay değildir. Bu onurlu görevi yerine getirdikleri için tüm eğitim camiasına ve özelde Alayköy İlkokulu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ünbay;

Alayköy İlkokulu Özden Ünbay da, Alayköy İlkokulu olarak ülkeyi temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrenciler ve öğretmenlerle bu önemli görev için titizlikle hazırlandıklarını açıkladı.

Ünbay, kültürel değerleri tanıtma fırsatı bulacaklarını, çocukların özgüven ve dostluk geliştirmesi açısından etkinliğin çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.