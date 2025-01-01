Regaip Kandili’nin, İslam âleminde Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Ayların" müjdecisi olduğunu belirten Maliye Bakanı Berova, bu aylarda sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı.

Berova mesajının devamında; “Birliğe, beraberliğe, hoşgörüye ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu mübarek günlerde, manevi havayı fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırmalı ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âleminin ve halkımızın ‘Üç Ayları’nı ve Regaip Kandilini kutlar barış ve huzur içinde olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.