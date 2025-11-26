Ayrıca vergi adaleti, verginin tabana yayılması ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konuları görüşüldü.

Heyet; enflasyon muhasebesi, stok affı, temettü dağıtımında yaşanan sorunlar ile sabit kıymetlerin güncellenmesi konularını gündeme getirerek bu alanlardaki taleplerini iletti.

Ayrıca, e-fatura sistemine geçişin son durumu ile akıllı yazar kasa kullanma zorunluluğunun yasa gereği 1 Ocak 2026 sonunda hayata geçirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, kamu mali bilişim sisteminde kaydedilen önemli gelişmeler sayesinde verginin ana unsuru olan beyan verme olgusunun denetlenebilirliğinin ciddi oranda arttığını vurguladı ve doğru beyan vermenin hem mükellefler hem de devlet açısından taşıdığı önemin altını çizdi.

Gündeme getirilen konular üzerinde yapılabileceklerin hayata geçirilebilmesi için teknik heyetlerin karşılıklı olarak kısa sürede bir araya gelmesi ve çalışmaların sonuca ulaştırılması kararlaştırıldı.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, iş birliği ve diyalog içinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.