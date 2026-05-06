KTAMS, KAMUSEN, GÜÇ-SEN, KAMU-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile TIP-İŞ, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın çağrısı üzerine bugün saat 17.15’te ek mesai ödenekleri konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, görüşmede Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ek mesai ödeme takvimlendirmesinin kendilerine sunulduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, Ocak ayı ek mesailerinin 12 Mayıs’ta, Şubat ayı ek mesailerinin ise 15 Haziran’da ödenmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Mart ve Nisan aylarına ait ek mesailerin de Temmuz ayı içerisinde iki kez ödenebilmesi için çalışma yapılacağı ifade edildi.

Sendikalar, bu çerçevede çalışanların “angarya çalışmama hakkını” kullanarak başlattığı ek mesaiye kalmama eylemini askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Maliye Bakanlığı’nın belirlenen ödeme takvimine uymaması halinde eylemlerin yeniden başlatılacağı kaydedildi.