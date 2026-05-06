Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İş Birliği Anlaşması (Onay) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komitede daha sonra, “Anayasanın 94’üncü Maddesinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası”nı ele aldı ve oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Orman Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, Yeşil Barış Hareketi, Çevre Mühendisleri Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına; Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.