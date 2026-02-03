CANLI AKTARIM

Arıklı’nın sözleri üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros yerinden söz aldı. Toros, “Ünal Üstel bu konuyu siyasallaştırmıştır. Nasıl böyle bir çağrıda bulunabiliyorsunuz?” diyerek Arıklı’ya tepki gösterdi.

Tartışmaya daha sonra CTP Milletvekili Ongun Talat da dâhil oldu. Talat’ın Arıklı’ya yanıt verdiği sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Bu sırada UBP Milletvekili Ahmet Savaşan’la CTP milletvekili Ongun Talat arasında sözlü tartışma gerçekleşti. Ongun Talat’ın “Gündem olmaya çalışma. Türkiye televizyonlarına çıktın. Deutsche Welle’ye bile çıktın” demesi üzerine Savaşan “İşin gücün seviyesizlik” dedi. Talat’ın “Terbiyesiz” demesi üzerine Savaşan “Terbiyesiz sensiz” diyerek Ongun Talat’ın üzerine saldırdı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler kavga üzerine oturuma ara verdi.