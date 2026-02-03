Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik çevre toksikolojisi odaklı akademik araştırma ve politika destekleyici bilimsel çalışmaları içeren dosya sunuldu ve dosyanın içeriği hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Kıbrıs'taki çevre toksikolojisi konularının konuşulduğu görüşmede, Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. Dilek Battal, Yrd. Doç. Dr. Kumsal Kocadal Kaymakamzade hazır bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da katıldı.

