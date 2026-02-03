

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Gündem Kıbrıs’a konuşan Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Derneği Başkanı Metin Yılgın, “Bir iş kazasında sorumluluk sahibi kimse onun tutuklanması gerekiyordu. Kusurlu-kusursuz oranına bakmadan şirket direktörleri tutuklanıyordu. Bu düzenlemenin yapılması için yola çıkıldı ve bu yasa da meclisten geçti. Bir akit ile iş yerinde sorumluluk kimdeyse, kusur oranları belirlendikten sonra onun yargılanması gerekirdi. Bu yasa bizim de desteklediğimiz bir yasaydı. Meclisten geçmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanının da bu yasayı onaylamasını istiyoruz. CTP her şeye olduğu gibi bu yasaya da karşıydı. Bu durumun gerçekliğini anlamak istemediler. Umarım ki Cumhurbaşkanının etrafındaki bazı unsurlar baskı oluşturup, bu yasayı imzalamasını engellemez. Bu yasanın en kısa zamanda yürürlüğe girmesi gerekiyor. Büyük işletmelerde bir kişinin bütün iş sürecini yönetmesi mümkün değildir. Bir kişi her fabrikanın başında olamaz. O nedenle görev yetki ve sorumluluk akit ile bir kişiye verilmişse, bir iş kazasında da sorumlu o kişidir” dedi.