AKSA’ya aylık yaklaşık 450 milyon TL ödeme yapıldığını ve bu rakamın şirketin tüm operasyonel giderlerini kapsadığını ifade eden Mamülcü, Kıbrıs TV ekranlarında Seher Akbağ’ın sunduğu Güne Yansıyanlar programında yaptığı açıklamalarda, “AKSA ülkenin elektriğinin yüzde 50’sini sağlıyor. Buna karşılık KIB-TEK’te sadece maaş giderleri 300-350 milyon TL. Operasyonel giderler, yakıt ve diğer maliyetler eklendiğinde ortaya çok daha yüksek bir tablo çıkıyor” dedi. Bu yapının elektrik fiyatlarını doğrudan yukarı çektiğini belirten Mamülcü, yüksek enerji maliyetlerinin hem hane halkına hem de iş dünyasına ağır yük getirdiğini vurguladı.

Kurumların siyasetin etkisinden çıkarılması gerektiğini dile getiren Mamülcü, popülist politikaların kamu kuruluşlarını zarara sürüklediğini savundu. “Bu kurumlar batmasın istiyoruz. Halkın malı olan kurumlara sahip çıkılmalı. Ancak dünya ekonomik aklına uygun bir yapıya geçilmeli” diyen Mamülcü, özelleştirme ya da özel yapıya geçiş modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sürecin sancılı olabileceğini ancak hedef belirlenerek adım adım ilerlenmesi gerektiğini ifade eden Mamülcü, geçmişte bazı kurumlarda yaşanan mali krizleri hatırlatarak gerekli tedbirlerin zamanında alınmamasının ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. “Radikal kararlar alınmazsa, 10 yıl sonra bu kurumların hiçbirini ayakta göremeyebiliriz” diyen Mamülcü, maaş ve hakların da sürdürülebilir ekonomik çerçevede yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fiber optik ve e-devlet vurgusu

Dijital dönüşümün önemine dikkat çeken Mamülcü, fiber optik altyapının ülke için zorunluluk olduğunu ifade etti. Türk Telekom ile yerel internet sağlayıcılarının içinde yer alacağı bir konsorsiyum modeli öneren Mamülcü, hızlı ve kaliteli internetin yatırımlar açısından hayati olduğunu söyledi. E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Mamülcü, dijitalleşmenin yolsuzlukların önüne geçilmesinde önemli rol oynayacağını kaydetti.