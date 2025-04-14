Haber: Pelin Yükselay

“Anavatan ve kardeş ülke Türkiye’nin yatırımlarını büyük bir gurur ve onurla izliyoruz” diyen Mamülcü, ülkeye daha çok yatırım yapılmasının hem kendi içimizdeki yatırımları hem de ortak yatırımları şekillendirmede önemli bir rol oynadığını belirterek, yeni yatırımları destekleyecek siyasi politikalar çizmenin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’a konuşan İŞAD Başkanı Mamülcü, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya geleceğini ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılacağını da hatırlatan Mamülcü, “bunun yanında TEKNOFEST’in de adamızda yapılacak olması adamız için birçok farklı perspektif yaratıyor. Yapılan yatırımlar ve çalışmalar bize dinamizmi getiriyor” diye konuştu.

“TOKİ’nin faaliyetleri ülkemiz için çok önemli”

TOKİ’nin KKTC’de sosyal konut projesini hayata geçirmesinin de ülke açısından çok önemli olduğunun altını çizen İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, gençlerin konut edinip ülkede kalabilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. “Ülke gençlerimiz günden güne ülke dışına kaçıyor” diyen Mamülcü “aidiyetinin doğduğun topraklarda olması çok önemli. Biz gençleri adamızda tutmak istiyoruz. TOKİ’nin bu adımını yakından takip ediyor ve destekliyoruz’ ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz bu ülkede yaşamalı ve üretmeli”

Ülkede yapılan Sosyal Konut Projesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır yapılan yanlışlar ülke gençlerinin ne yazık ki göç etmesine neden oldu. Kırsal kesim arsa dağıtımı yapıldı, gençlerin ev sahibi olabilmesi için belli krediler verildi diğer bazı sosyal konut projeleri gündeme geldi ancak tüm bunlar sorunu çözemeye yeterli olmadı. Bunun sebebi ekonomik politikaları şekillendiren bir güruhun içeride olmamasıydı. Şu an bir Sosyal Konut Projesi var yapılıyor ve çok önemli. TOKİ’nin KKTC’ye gelecek olması da çok önemli çünkü aşırı tecrübeliler. Gençlerimizin bu ülkede yaşamasını ve üretmesini istiyoruz. Bu ülkede bağlayıcılıktır, kalıcılıktır. Bu çalışmalar gençlerin ülkede kalmasına bir sebep olacaktır”

Kıbrıs sorunu… “Yeni kapılar açılması çok önemli”

Kıbrıs sorunu ve gelinen aşamayı da değerlendiren İŞAD Başkanı Mamülcü, dört yeni kapı açılmasına sıcak baktıklarını belirterek, bunun ülke ekonomisine can vereceğinin altını çizdi. Kapıların açılmasının al-ver sürecinde de birçok kazanımı getireceğine inandığını belirten Mamülcü, ‘eskiden Güneyden Kuzeye geliyorlardı, şimdi Kuzeyden Güneye gidiyorlar. Ben bunun değişeceğine inanıyorum’ diye konuştu.

“Dünya ‘bilim’ konuşurken biz ‘başörtüsü’ konuşuyoruz”

Ülkedeki Disiplin Tüzüğü tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Tüm dünya bilimin, sanatın, teknolojinin gelişmesi için uğraşırken biz bir baş örtüsü ayrımına girdik. Bizi en hassas yerimizden vurdular. Bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ayrıştırmaya neden olacağını ve taraflar oluşacağını düşünüyorum. Her seçim öncesi bir ayrıştırmaya giriyoruz. Yine böl ve yönet politikası hâkim. İŞAD bu tartışmalara girmedi, girmeyecek.”