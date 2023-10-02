GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Yeni yasama yılının başlaması hakkında konuşan Manavoğlu, “Yeni yasama yılı ülkemize hayırlı olsun. Bu sabah Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşması dinledim. Meclisin daha verimli çalışması için anayasa değişikliği yapılması gerektiğine işaret etti. Meclis çalışmalarını düzenleyen bir iç tüzük vardır ve anayasada da maddeler vardır. Meclisin çalışmalarının Haziran sonu biteceği ve Ekim ayı başında başlayacağına dair bir hüküm vardır. Bir anayasa değişikliği ile bu düzenleme yapılabilir. Ancak siz eğer meclisi çalıştırmak istiyorsanız anayasadaki bu madde engel değildir. İçtüzük buna cevaz vermektir. Niyet çalışma olduğu takdir de kimse de engel olmaz. Evet, anayasa değişikliği ister. Ancak anaysa değişikliği konuşmak oyuncak değildir” dedi.