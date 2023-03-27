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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi’nde elde edilmesi beklenen kaynağın en büyük kısmının Merkez Bankası’ndan elde edilecek gelir olması hakkında da konuşan Manavoğlu, “Merkez Bankası’nın karından 2022’de devletin payına düşen pay yaklaşık 1 milyar 200 Milyon TL civarı oldu. Bunun 800’ünü geçen sene, yılsonuna kadar çektiler. Ekim ayında kullanılmaya başlandı. Kalan 446 Milyonu da 13. Maaşları ödemek için kullandılar” bilgisini verdi.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Ama bu her zaman avans olarak kullanılır. Bu seneki öngörü 2 milyar TL civardır. Merkez bakası yetkilileri de bunu söylüyor. 2-2.5 milyar arası bir kaynak devletin kasasına girecek. Şuan bundan bir avans çekilmemiştir. Bu para yasaya göre de istenebilir ama teamülde Ekim ayından önce istenmemiştir. Burada aslında devlet şuan bir kısmını kullanacaktır. Muhalefette diyor ki tamamını al kullan. Ben de hükümetin yerinde olsam hepsini kullanmam. Çünkü önümüzdeki süreçte neler yaşanacağı bilinmiyor ve nasıl ihtiyaçlar ortaya çıkacak belli değil. Bu nedenle hükümet bu noktada tedbirli davranıyor” dedi.

Manavoğlu, “Bu ülkenin kaynağı vardır ama doğru kullanılmıyor. Eğer bu devletin kaynakları rayiç bedel üzerinden kiralansaydı devlet bugün bu noktada olmazdı. Şimdi siz de bu sistemin içinde kaldınız. Senelerdir bu ülkeyi sömüre sömüre rant sağlamak için beleşe dağıttılar partizancılık için” diye eleştiri de bulundu.