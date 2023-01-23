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Halkın Partisi 9'uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu.

Ülkeye kabloyla elektrik getirilmesi konusunu değerlendiren Manavoğlu, bu projenin AKSA'ya yaptırılacağını iddia ederek, 'zamanında bu konu Meclis'te konuşuldu" dedi.

"Türkiye ciddi anlamda bu sorumluluğun altına girdiyse, zamanlama konusunda net bir şeyler bilmemiz gerekiyor" diyen Manavoğlu, Kablo ile elektriğin ne zaman geleceği konusunda net bir tarih verilmesi gerektiğini kaydetti.

"İleride bu elektriği Güney'e de satabiliriz"

Kablo ile elektrik gelmesinin ülkeye faydalı olacağını da dile getiren Manavoğlu, "Elektrik bize kablo ile gelirse hava kirliliği sıfıra indirgenir. Fiyat da Kıbrıs Türklerinin cebini zorlamayacaksa bu proje mükemmel bir projedir. İlerde bu elektriği Güney Kıbrıs'a da satabiliriz ve Türkiye'ye de yep yeni bir kapı açabiliriz" dedi.

"Teknecik Elektrik Santrali'ne ne olacak?"

"Kablo ile elektrik geldiği takdirde Teknecik Elektrik Santrali ne olacak?" diye soran Manavoğlu, Teknecik'in düzenli bakımının yapılması ve yedek olarak durması gerektiğini, bu arada AKSA'nın devre dışı bırakılması gerektiğini söyledi.