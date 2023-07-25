Bunlar da ilginizi çekebilir

Okullarımızla alakalı güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları ne durumdadır ?

Herhangi bir deprem durumuna karşı hazırlıklarımız nelerdir?

Acil korunma teknikleri konusunda merkezi ve yerel yönetimler bizlere ne eğitim verdi?

Bu konuda bizler ne yaptık?

Türkiye durmadan sallanıyor, küçük orta çok çeşitli derecelerde depremler yaşanıyor...

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Manavoğlu, şunları kaydetti:

Dışarıda çalışma yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Dışarıda çalışma yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.