Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Manavoğlu, şunları kaydetti:
Türkiye durmadan sallanıyor, küçük orta çok çeşitli derecelerde depremler yaşanıyor...
Bu konuda bizler ne yaptık?
Acil korunma teknikleri konusunda merkezi ve yerel yönetimler bizlere ne eğitim verdi?
Herhangi bir deprem durumuna karşı hazırlıklarımız nelerdir?
Okullarımızla alakalı güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları ne durumdadır ?
YUKARIDA SORDUĞUM SORULARIN CEVAPLARINI İSTİYORUZ ...
Ersin Tatar Ünal Üstel Erhan Arikli Nazım Çavuşoğlu