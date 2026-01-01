-ÖZEL HABER-

Bir zamanlar hafta sonlarının vazgeçilmezi olan mangal, aile sofralarının en keyifli buluşma anlarından biri olarak hafızalarda yerini korurken, bugün artan et fiyatlarıyla birlikte birçok hane için yalnızca bir hatıraya dönüştü.

Hayat pahalılığının her geçen gün daha da ağırlaştığı ülkede, et artık yalnızca mangal için değil, günlük yemekler için bile ulaşılması zor bir gıda haline geldi.

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle eti gramla almak zorunda kaldıklarını, bazı ailelerin ise aylarca eve et sokamadığını dile getirirken; mangal kültürünün pahalılığa yenildiğini ve sofralardan sessizce silindiğini söylüyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Fatma Efe: Eskiden rahat rahat etimizi alırdık, hafta sonu mangalımızı yakardık. Yemeklerimizin çoğu etle pişerdi. Şu an öyle bir durumdayız ki en son ne zaman mangal yaktığımızı ya da et aldığımızı unuttuk. Şu an günlük çalışıyorum, her şey pahalı hele de et. Fiyatlar çok fahiş rakamlarda. Gramla alıp yemeklerin içine atıp ancak kokusunu çekiyoruz.

Yusuf Songur: Ben bir hayvancıyım o yüzden et satın almıyorum ama size açık yüreklilikle şunu belirtmek istiyorum, et fiyatları gerçekten pahalı. Kasaplar hayvancılardan hayvanı ucuza alıyorlar ama çok pahalıya satıyorlar. Artık bir sınıflandırma ve taban-tavan fiyat uygulaması yapılması lazım. Tabi kasabın da bir gideri var üzerine karını koysun ancak çok fiyat farkları var. Serbest piyasa diyorlar, herkes istediği fiyatı koyuyor bunun denetlenmesi lazım. İnsanlar artık et alamıyor bunun önüne geçilmesi gerek.

Savaş Arıkan: Kıbrıslının geleneğiydi. Her hafta sonu mangal yanacak, etler pişecek ve aile ile yenilecek. Şu an rahat almayı bırakın et alamıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Hangi mangal rahat yanacak? Bu gelenek de pahalılığa yenildi ve öldü bitti. Çok ama çok zorlanıyoruz.

Hayriye Deniz: Mangal yakmak artık hayal oldu. Eskiden her hafta sonu mangal yanardı şimdi ise ancak bayramda mangal yakabiliyoruz. Bunun yanında ben çok uzun süredir normal yemekler için dahi eve et almıyorum çünkü yüksek fiyatlardan dolayı aslında alamıyorum. Daha uygun fiyatlı diye tavuğa yöneldik ancak o da pahalı. Evde çocuklar var ve et temel tüketim maddelerinden bir tanesi. Acı ama gerçek biz çocuklarımıza rahatlıkla et yediremiyoruz. Durumumuz vahim.

Halil Akkaş: Et temel tüketim maddelerinden bir tanesi, protein kaynağı ve biz çok net belirteyim et alamıyoruz. Bırakın mangal yakmayı evde yemeklerin içine konacak eti bile gramla zar zor alabiliyoruz. Mangal yakmak bizim için artık özel bir şey. Eskiden canımız çekerdi yakardık şu an özel bir gün gelsin de mangal yakalım diye bekliyoruz. Fiyatlar çok ama çok yüksek. Bir umut fiyatlar düşerse diye bekledik ancak tam tersi fiyatlar yükseldikçe yükseliyor.

Sevinç Sanıvar: Ben kendi şahsım adıma şunu belirtmek isterim, ben rahat rahat etimi alabiliyorum ancak toplum ve özellikle asgari ücretli nezdinde belirtmem gerekirse fiyatlar çok ama çok yüksek. Asgari ücretle geçinen bir ailenin gönlünce et alabilmesi çok da mümkün değil. Denetim yapılması gerekiyor, fiyatların ciddi anlamda düşürülmesi şart.

Seher Albayrak: Mangal yakmak artık lüks oldu. Eskiden canımız çeker mangalımızı yakardık şu an et fiyatlarından ötürü mangal yakmak lükse kaçar oldu. Mangal yakmak için özel bir günün gelmesini bekliyoruz. Et fiyatları düşürülmeli, hayvancılara destek verilip üretimin artırılması sağlanmalı. Ben böylelikle et fiyatlarının düşeceğine inanıyorum. Umarım en kısa zamanda bir önlem alırlar ve herkes rahat rahat etini alabilecek pozisyona gelir.

Mehmet Yük: Eskiden canımız çektiğinde mangal yakar, etimizi yerdik. Şu an kesinlikle o pozisyonda değiliz. Et fiyatları çok ama çok yüksek. Özel günlerde mangal yakalım diyoruz onu bile çoğu zaman denkleştirip alamıyoruz. Et fiyatlarına bir an önce çare bulunması gerekiyor. Fiyatlar herkesin alabileceği ve yiyebileceği miktara indirilmeli.

Hatice Yük: Et fiyatları çok pahalı alamıyoruz ki mangal yakalım. Eskiye göre çok kötü durumdayız. Evimizde et pişiremez hale geldik. Ete gücümüz yetmiyor, tavuk alıyoruz onun bile fiyatı pahalı. Tüm bunlardan dolayı biz et ve tavuktan uzak kaldık almıyoruz, alamıyoruz. Umarım hükümet edenler bu duruma en kısa sürede bir çare üretir.

Gülşen Basma Kunduracı: Benim malulen emekliliğim var ve 22 bin TL maaş alıyorum. İlaçlarım var, elektriğim suyum var, ekmeğim sütüm var. Peki ben bunları mı yapayım bu maaşla et mi alayım? Mangal yakmak hayal oldu bizim için. Çok kötü durumdayız. Hükümetin ciddi anlamda bu soruna çare bulması gerekiyor. Her şeye her gün zam geliyor. İsyandayız.