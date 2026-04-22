Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fırat Uğuroğlu, zanlının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket içerisinden toplam değeri 15 bin 856 TL olan muhtelif ürünleri parasını ödemeden alarak dışarı çıktığını söyledi.

Polis, zanlının market çalışanları tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek tespit edildiğini ve dışarıda alıkonularak polise haber verildiğini, olay yerine giden Adli Şube ekipleri tarafından tutuklandığını kaydetti.

Zanlının çaldığı ürünlerin emare olarak alındığını belirten polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, kamera görüntüleri ile birlikte 3 tanık ifadesi temin edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının benzer suçlardan yaklaşık 30 meselesi bulunduğunu ve geçmişte 2023 yılında 2,5 yıl hapis cezası aldığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.