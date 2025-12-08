Ataoğlu, gerek KKTC’de gerekse dünya genelinde mikroplastik kirliliğinin en yüksek seviyelere ulaştığını, bu nedenle acil ve etkili önlemler alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Ataoğlu, Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi, konuya ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri tamamladığını ve eylem planının resmen uygulamaya geçirildiğini duyururken 6 ilçede bilgilendirme ve bez çanta dağıtımı yapıldığını da ifade etti.

Ataoğlu, 3 hafta önce başlayan farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının 1 Ocak 2026’ya kadar süreceğini dile getirirken, vatandaşlarla yapılan ilk görüşmelerde alınan olumlu geri dönüşlerin, uygulamanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Ataoğlu, hedeflerinin plastik kullanımını azaltarak doğayı korumak, mikroplastik oluşumunu engellemek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak olduğunu belirterek, tüm vatandaşları bu süreçte duyarlılığa davet etti.