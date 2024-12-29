Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.12.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan K.M.(E-41)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 9.124,93 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, kasadan ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup çaldığı ürünler tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.