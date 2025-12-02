Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Doğukan Aytekin olguları aktardı. Polis, 28 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde zanlının markette satışa sunulan toplam değeri 668,18 TL olan 3 adet Dove Beauty marka sabunu, 2 adet Cadbury Dairy Milk marka çikolatayı ve Marob marka 12’li bıçak setini alıp çantasına koyarak ödeme yapmadan kasa bölümünden ayrılmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, çantasında yapılan aramada çalınan ürünlerin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşadığını ve KKTC’de bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise özür dilediğini, suçu istemeyerek işlediğini söyledi. Hasta olduğunu ifade eden zanlı doktora götürülmeyi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının tutuklu yargılanmak üzere 5 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine, öncesinde ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.