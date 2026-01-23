Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı.

Polis, zanlının 6-12 Ocak 2026 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, market içerisinde satışta sunulan toplam 3 bin 75 TL değerindeki muhtelif gıda ürünlerini kıyafetlerinin arasına gizleyerek, ödeme yapmadan market dışına çıkarak çaldığını söyledi. Polis memuru, olayın 22 Ocak’ta bildirildiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa’da kaldığı evde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde İran’da karışıklık olmasından dolayı ailesinin para gönderemediğini, zor duruma düştüğünü, bu nedenle gıda ürünleri aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının diş fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.