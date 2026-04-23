Minareliköy’de faaliyet gösteren bir markette, A.Y. (53)’nin müşteri olarak girdiği iş yerinde satışa sunulan toplam değeri 1.408,70 TL olan jiletleri alıp ödeme yapmadan dışarı çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı 22 Nisan 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Alayköy’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun market bölümünde ise para kasası yanında muhafaza edilen iş yerine ait toplam 4 bin 800 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen H.Y. (32) ile K.K. (46) 22 Nisan 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.