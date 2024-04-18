Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Kabadayılar, zanlının 15.04.2024 tarihinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 400 TL değerindeki ürünü poşete koyup, aldıktan sonra ödeme yapmadan marketten ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Nisan’da yine aynı markete müşteri olarak girdiği esnada tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde 18 Nisan’da arama yapıldığını, çaldığı çipsin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, soruşturma aşamasında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2023 tarihinden itibaren 143 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyen polis, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.