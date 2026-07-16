Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda, Hayvan Refahı Yasası kapsamında avcılık faaliyetlerini ilgilendiren düzenlemeler ele alınırken, özellikle başıboş köpeklerin yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Federasyon heyeti, bu konuda yaşanan sorunları Bakan Çavuş’a aktararak çözüm önerilerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca, av hayvanlarının doğal yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla doğal yaşamı destekleyecek suni göletlerin oluşturulmasına yönelik proje önerisi de gündeme geldi. Federasyon yetkilileri, bu tür çalışmaların yaban hayatının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantının sonunda Bakan Hüseyin Çavuş, doğal yaşamın korunması, avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi ve ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çavuş, bakanlık olarak doğanın korunmasına katkı sağlayacak, bilimsel temelli ve çevresel sürdürülebilirliği esas alan projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.