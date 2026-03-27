Rum Meteoroloji Dairesi, mart ayında mevsim normallerinden yüzde 176 daha fazla yağmur yağdığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre dairenin açıklamasında 1 Mart-26 Mart tarihleri arasında yapılan ölçümlerde 108,8 mm yağış kaydedildiği; mevsim normallerinin 61,9 mm olduğu belirtildi.

Haberde, en fazla yağışı Baf bölgesinde bulunan “Stavros Tis Psokas” Nehri, “Pano Panaya” köyü ve “Platanisia” köyünün aldığı ifade edildi.

-Barajlardaki doluluk oranı

Öte yandan Politis gazetesi ise, Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranının yüzde 29,3 (85 milyon 282 bin metreküp) olduğunu yazdı.

Gazete, geçen yılın aynı dönemindeki doluluk oranının yüzde 24,5 olduğunu anımsatarak, barajlara su akışının devam ettiğini kaydetti.