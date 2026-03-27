Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 29 Mart Pazar günü 08.00-11.30 saatleri arasında, Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı yapılacağından belirtilen saatlerde trafik akışı kontollü sağlanacak.

İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda düzenlenecek Nevruz etkinliği nedeniyle ise 08.00-18.00 saatleri arasında, İskele-Gazimağusa ana yolunun Lokum Çemberi’nden Gazimağusa istikametine kadar olan kısmı trafik akışına kapatılacak. Ulaşım alternatif istikametten yapılabilecek.

Polisten yapılan açıklamada, yarış süresince söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de sporcuların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Yarışın bisiklet bölümü kapsamında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Küçük Sanayi Çemberi ile Haspolat Taşkent Çemberi arasında kalan güzergâhta bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek.

Gazimağusa’ya gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Lokum Çemberi-İskele Ercan-Granel Yolu üzerinden sağlanacak. Ana yolun Karpaz istikameti ise açık olacak.

