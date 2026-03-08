Öztürkler mesajında, Salih Coşar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Coşar’ın siyasi yaşamı boyunca ülkesine ve milletine bağlılığıyla örnek bir isim olduğunu ifade etti.

Coşar’ın milletvekilliği, bakanlık ve Meclis Başkan Yardımcılığı görevlerinde halkına hizmet ettiğini vurgulayan Öztürkler, onun yol gösterici duruşuyla hafızalarda yer edindiğini kaydetti. Öztürkler, Coşar’ın ülkeye kattığı değerlerin ve hizmetlerin daima hatırlanacağını dile getirdi.

Öztürkler, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiaya başsağlığı diledi.

Öte yandan, Salih Coşar için Salı günü saat 09.30’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenleneceği bildirildi.