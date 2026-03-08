İncirli: Kadınların mücadelesi eşit ve özgür bir geleceğin teminatıdır

“Kadın Sağlığı ve Okuryazarlığı” konulu panelde, Prof. Mehtap Özdirenç Malkoç ve Dr. Mehmet Yağlı, kadınların yaşamını doğrudan etkileyen sağlık ve eğitim başlıklarını ele aldı. Etkinlikte ayrıca İskele Kadın Örgütü’nün eski başkanı Selma Faik Yorgancı da anılarak Yorgancı’nın kadınların örgütlü mücadelesine yaptığı katkılar, dayanışma ve eşitlik yolunda ilham verici bir miras olarak hatırlatılandı.

Cumaoğulları: Kadınların dayanışma içinde olduğu bir toplum her zaman daha güçlü bir toplumdur

CTP Kadın Örgütü İskele ilçe Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları, konuklara hitaben yaptığı konuşmada 8 Mart'ın kadınların emeğinin, mücadelelerinin ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerinin anlaşıldığı anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Bu panelin, kadın dayanışmasının güçlü bir örneği olduğunu dile getiren Cumaoğulları, katkı koyan dayanışma içinde hareket eden herkese teşekkür etti ve “Kadınların dayanışma içinde olduğu bir toplum her zaman daha güçlü bir toplumdur” dedi.

Derya: Şiddeti Önleme Danışma Merkezleriyle önemli bir adım attık, bu yolu birlikte yürüyeceğiz

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, dayanışmanın önemine vurgu yaparak içinde bulunulan dönemde insan haklarına, uluslararası hukuka ve barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bölgesel çatışmaların ve küresel krizlerin en ağır bedelini kadınların ödediğini belirten Derya, kadınların maruz kaldığı şiddet ve mağduriyetin giderek arttığına dikkat çekti. Konuşmasında Birleşmiş Milletler verilerine de değinen Derya, dünyada kadınların karşı karşıya olduğu zorlukların giderek derinleştiğini belirtti. Ekonomik krizlerin kadınları daha da yoksullaştırdığını ifade eden Derya, yaşanan sorunların önemli bir bölümünün ekonomik adaletsizlikten kaynaklandığını vurguladı. Derya, CTP’li belediyelerle iş birliği içerisinde Şiddeti Önleme Danışma Merkezleri kurulması için adım attıklarını belirterek, bunun ülkede önemli bir ilk olduğunu söyledi. Bu merkezlerin kadınların maruz kaldığı şiddete karşı önemli bir dayanışma ve destek mekanizması olacağını vurgulayan Derya, “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz” dedi.

İncirli: Kadınların mücadelesi eşit ve özgür bir geleceğin teminatıdır

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise CTP Kadın Örgütü’nün çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kadın eşitliğinin ve her alanda tam eşitliğin CTP’nin temel mücadele alanlarından biri olduğunu vurgulayan İncirli, CTP’li kadınların bu eşitlik mücadelesini zor koşullarda dahi büyük bir kararlılıkla yürüttüğünü ve önemli başarılara imza attığını söyledi. CTP’li kadınların ülkenin değişmesi ve dönüşmesi, eşitlik ve özgürlük ortamının güçlenmesi, adalet ve demokrasinin kökleşmesi için yıllardır büyük bir emek ortaya koyduğunu belirten İncirli, tam özgürlük ve eşitlik için en çok çalışanların kadınlar olduğunu ifade etti. İncirli, bu anlamlı etkinliği düzenleyen CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi’ne teşekkür ederek, kadınların dayanışmasıyla mücadelenin büyümeye devam edeceğini vurguladı.