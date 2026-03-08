“Kadına yönelik şiddet sıradanlaşmamalıdır”

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün çiçekler ve temennilerle geçiştirilecek bir gün olmadığı belirtilerek, bu günün kadınların eşitlik ve yaşam hakkı mücadelesinin simgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede kadına yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çekilerek, kadınların evde, sokakta ve iş yerlerinde kendilerini güvende hissetmediği bir ortamın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

TDP açıklamasında, “Kadına yönelik şiddet bir asayiş meselesi değil, bir insan hakkı ihlali, bir eşitlik sorunu ve doğrudan bir siyasal sorumluluk meselesidir” denildi.

“Kadınlar güvende değilse toplum da güvende değildir”

Kadınların güvenliğinin sağlanmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğu belirtilen açıklamada, kadınların korunmadığı, faillerin cesaret bulduğu ve caydırıcı mekanizmaların işletilmediği bir ortamın toplumsal güvenliği de zedelediği kaydedildi.

Açıklamada, “Bir ülkede kadınlar evinde, sokakta, iş yerinde kendini güvende hissetmiyorsa orada sadece kadınlar değil, toplumun bütünü güvensizdir” ifadelerine yer verildi.

“Ev İçi Şiddet Yasası artık ertelenemez”

TDP açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli adımlardan birinin Ev İçi Şiddet Yasası’nın yürürlüğe girmesi olduğu vurgulandı.

Yasanın yıllardır gündemde olmasına rağmen hayata geçirilmemesinin ciddi bir eksiklik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu düzenlemenin kadınların korunması açısından hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

TDP, iktidara gelmesi halinde Ev İçi Şiddet Yasası’nı geçireceklerini belirterek, bu konuda açık bir siyasi irade ortaya koyduklarını ifade etti.

“Şiddetle mücadele bütüncül politikalar gerektirir”

Açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bir yasa ile sınırlı olmadığı, devletin koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda sığınma evlerinin artırılması, psikolojik ve hukuki destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kadınların adalete erişiminin kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.



“Kadınların eşitlik mücadelesi sürecek”

TDP açıklamasında, kadınların eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam talebinin bir lütuf değil temel bir hak olduğu vurgulanarak, kadınların yaşam hakkını korumaya yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, “Toplumcu Demokrasi Partisi, kadınların yaşam hakkını, eşitliğini ve onurunu savunmaya; şiddete, ayrımcılığa ve cezasızlığa karşı mücadeleyi büyütmeye kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.