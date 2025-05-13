CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Hükümet, partizanlık ve kötü yönetim” konulu konuşma yaptı. Solyalı, ülkenin ihtiyacı olanın; iyi yönetim ve yöneticiler olduğunu vurguladı. Solyalı, hükümetin, kurumları iyi yönetmesi gerekirken, iyi yöneticiler atayamadığını savunarak, eleştiri ve suçlamalarda bulundu.

Solyalı, ülkede her alanda adaletsizlik olduğunu ve bu dönemin “yakıp geçtiğini” ifade ederek, hükümetin, kendine yakın insanları her açıdan faydalandırdığını ancak diğer insanlara adaletsiz bir sistem kurduğunu anlattı.

Adaletsizliğin, kamu hizmetlerinin de geriye gitmesine sebep olduğunu ifade eden Solyalı, Koop Merkez Bankasındaki münhale işaret etti ve yaşananları anlatarak, eleştirilerde bulundu ve yapılması gerekenleri dile getirdi.

Solyalı, bankacılık alanında faaliyet gösteren bir kurumda güvenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bir adayın referans olarak sendika başkanını göstermesinden dolayı kendisine bunun olumsuz yansıdığını savundu. Solyalı, Bunun bile insanlara, gençlere “neden buradayım” diye sordurduğunu söyledi.

Solyalı, kurumlara karşı oluşan güvensizliğin kırılması ve gençlerin ülkesine sahip çıkması için adaletli adımlar atılmasını istedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, “Memlekette asayiş” üzerine konuşma yaptı. Özuslu, ilk olarak UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın oylamasında, olumlu oy veren tüm vekillere seslenerek “toplum nezdinde hepiniz Emrah Yeşilırmak'sınız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in 3 yıllık görev süresini Perşembe günü yapacağı basın toplantısı ile anlatacağına işaret eden Özuslu, halka; “Reklamları izleyeceksiniz” diye seslendi.

Özuslu, hükümetin, ilk önce nüfusu, vatandaşlıkları, silah izinlerini, gençlerin göç sayısını, ülkeye dönemeyen insan sayısını açıklamasını isteyerek, eleştirilerde bulundu, Türkiye Cumhuriyeti’ne giremeyen vatandaşları için ne yapıldığını sordu.

Kamuya nasıl, kaç tane istihdam yapıldığını, vatandaş güvenliği, ülke güvenliği için ne yapıldığını soran Özuslu, gazetecilerin tehdit edilmesine rağmen bu sessizliğin sebebini sordu.

KKTC’ye gelen “tetikçi” sayısına da işaret ve ülkenin adının “Tetikçi cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini isteyen Özuslu, ülkede can ve mal güvenliği kalmadığını savundu ve ülkenin “Teksas”a döndüğünü, kurşunlamaların yapıldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Özuslu tarafından “algı” yapıldığını ifade ederek, Meclis kürsüsünden devlete hakaret edildiğini, devlet adına hakaret edildiğini söyledi, esefle kınadı ve Özuslu'nun özür dilemesini istedi.

Özuslu da, Dinçyürek’e “hakaret” iddiasını iade ettiğini, söyledikleri içinde yanlış veya algı yaratan bir ifade olmadığını söyledi. Özuslu, Dinçyürek'ten sorduğu sorulara yanıt istedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı ekonomi siyaset” konulu konuşma yaptı. Uluçay, Türkiye’deki son gelişmeler sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları anlatarak, tüm bunların KKTC’yi de yakından etkilediğini söyledi.

Satın alma gücünün düştüğünü belirten ve bunun siyasete de yansıdığını belirten Uluçay, PKK’nın feshi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönemin başlayacağına inanç belirtti, bunun siyasi ve ekonomik açıdan pozitif yönde etki yapacağını kaydetti.

Bunun KKTC’ye de olumlu yansımalarının olacağını belirten Uluçay, Türkiye’nin AB ile ilişkilerine işaret etti, son raporları aktardı ve AB ile ilerleme sağlanabileceğini belirtti.

Rum tarafının Schengen anlaşmasına katılacak olması, elektrikteki çalışmaları ve AB Dönem Başkanı olacağına değinen Uluçay, KKTC’nin bu gelişmeleri iyi okuması, ona göre stratejiyle ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Uluçay, adil bir vergi politikası ile esnafa desteklerin geliştirilmesi gerektiğini de ifade ederek, ülke adına bir yol haritasının gerekliliğine dikkat çekti, Kıbrıs’ta Güney ile Kuzey arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, “son siyasi gelişmeler” konulu konuşma yaptı. Özdenefe, aslında konuşma başlığının “başsız, beyin ölümü gerçekleşen trafik” olduğunu ifade ederek, dün okul otobüsündeki yangına dikkat çekti, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Hükümet ve ilgili bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapılmadığını belirten Özdenefe, araç yangınları, kazalar, araçların kontrollerinin gerekliliğine değindi.

Hükümetin aldığı bazı kararlar ve yaptığı uygulamaların da trafikte ve araçlarda yanlış adımlar atılmasına sebep olduğunu belirterek, sol direksiyon araç izinlerini eleştiren Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na yönelik önerilerde bulundu, atılması gereken adımlara işaret etti.

Toplu taşıma, araçlardaki teknolojik özellikler, muayene istasyonları, denetimlerin önemine işaret eden Özdenefe, dün yanan aracın tüm teknik özelliklerinin açıklanmasını istedi, özellikle çocuk ve gençleri taşıyan araçların, otobüslerin detaylı bilgilerini talep etti.

Trafikte ciddi bir kaos olduğunu ifade eden Özdenefe, trafik ile ilgili tüm gerekli yasal ve altyapı düzenlemelerinin yapılmasını, halka hizmet verilmesini istedi.