Genel Kurul'da Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alınarak, madde madde görüşüldü.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mülkiyetle ilgili davalar konusunda bir tür numune alma yöntemi uygulandığını, çeşitli dava örnekleri bulunduğunu söyleyerek, halk arasında “Endişe yaşandığını”, meselenin Meclis’te ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın üçlü görüşmeyi reddetmesi kararını eleştiren Erhürman, bu konunun BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in önünde konuşulması olanağının reddedilmesini “Doğru bulmadığını” söyledi.

Erhürman, davaların geçmişinin 30-40 yılı bulduğunu dile getirerek, Louizidu davasına atıfta bulundu.

Karşı dava açma girişiminde bulunulmadığını, AİHM’de “Doğru düzgün” savunma yapılmadığını, bunun devlet politikası olarak benimsendiğini belirten Erhürman, bu tür davaların “Hukuku, siyasetin aracı” haline getiren davalar olduğunu söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kuruluş sürecine değinen Erhürman, komisyonun üç ayak üzerinde yükseldiğini, bunların AİHM kararlarına bağlılık, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi, Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’nın giriş kısmında yer alan iki bölgelilik üzerine inşası olduğunu belirtti.

Erhürman, Rum tarafının bu davalarla siyasi amacının iki bölgeliliği ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyerek, komisyonla ilgili o dönemki Rum yetkililerin yaptığı eleştirel açıklamaları okudu.

Üç yıl boyunca yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılması yönünde uyarılarda bulundukların dile getiren Erhürman, uyarıların dikkate alınmamasının sonucunun bugün görüldüğünü söyledi.

Mülkiyetle ilgili davalara yönelik, “Maraş’ı açalım”, “Kapıları kapatalım” yönündeki söylemleri eleştiren Erhürman, Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mallarla ilgili davaların gündeme getirilebileceğini ancak bunun uzun vadeli olduğunu, sonuca ulaştırma ihtimali olan fikirlerle konunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun makul sürede ödeme yapmasının önemli olduğunu ancak bundan ziyade çözüm iradesine sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

Çözüm iradesinin önemli olduğunu, esas meselenin bu olduğunu dile getiren Erhürman, “Eğer doğru raya oturtmazsak, bu konu başımıza çok iş açma riski taşır.” dedi.

-Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, mülkiyet meselesinin giderek tırmandığına işaret ederek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haksız, hukuksuz eylemlerinin siyasi olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, Avrupa Konseyi’nde yapılan toplantılarda Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan bahsedilmediğini, Rum Yönetimi’nin TMK’nın çalışmasını engellediğini söyledi.

Davaların siyasi olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Bu komşularımızla nasıl işbirliği yapacağız? Federasyon görüşürsek bu tutuklamalar ortadan kalkacak mı? Hiç sanmıyorum” dedi.

Rum Yönetimi’nin “Samimi olmadığını” söyleyen Hasipoğlu, iki devlet arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu ancak Rumların turizm ve inşaatı baltalamaya çalıştığını dile getirdi.

Uluslararası hukukun içinde olmaya devam edeceklerini, AP ve AKPA’ya ziyaret gerçekleştireceklerini, yerinde görüşmeler yaparak haklı davalarını anlatacaklarını dile getiren Hasipoğlu, planlara karşı olanın da, uluslararası hukukun dışında olanın da Rum kesimi olduğunu belirtti.

Daha sonra, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, vergi adaletinin sağlanabilmesi amacıyla yasanın hazırlandığını ancak hükümetin vergi “Adaletsizliği yaptığını” savundu.

Barçın, asgari ücretle geçinen emeklilere yönelik alınan vergi konusundaki kararnameyle ilgili önlem alınmadığını söyleyerek, konunun taşındığı mahkemenin Maliye Bakanlığı’nın avukat tutmasını beklediğinden ertelemeye devam ettiğini belirtti. Barçın bu konuda eleştirilerde bulundu.

-Pilli

UBP Milletvekili Ali Pilli de söz alarak, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a konuşması için teşekkür edip, mülkiyet konusunun devlet politikası haline gelmesi gerektiğini, global mal değişikliğinin ileride yapılabileceğini ancak bugüne yönelik tedbir alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin de malı ve hakkı bulunduğunu, bu hakların savunulması gerektiğini dile getiren Pilli, “Susmamalıyız, hakkımızı savunmalıyız” dedi.

“Görüşme istiyorsa görüşeceksin, neden görüşmeyesin, görüşmeden kaçmamalıyız, susmamalıyız, çıkıp konuşmalıyız” diyen Pilli, bazı konuların devlet politikası haline gelmesi ve arka planda konuşulması gerektiğini kaydetti.

Pilli, Kıbrıs Türk halkının hakkını savunması ve daha aktif bir politika izlenmesi gerektiğini vurguladı.

-Şahiner

CTP milletvekili Salahi Şahiner, Gelir Yasa Tasarısı’nın emlak sektörüne olan etkisi ile ilgili komitede sordukları sorulara cevap alamadıklarını söyledi.

Şahiner, devletin gelir kaybı ve yasa geçtiği takdirde gelir artışına ilişkin veri verilmediğini, önemli bir yasa yapıldığını bu yasanın farklı etkileri olacağını savundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, yasanın oybirliğiyle geçtiğini anımsattı.

Barçın’ın vergide adaletten bahsettiğini bunu sağlama adına neler yaptıklarını anlatma fırsatı verdiğini dile getiren Berova, iki ana yoldan adaleti sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Veri Dairesi’nin sahada çalışma yaptığını, kazanç üzerinden vergi ödemesinin denetlendiğini dile getiren Berova, mali bilişim otomasyon sisteminin hayata geçirilmesi adına önemli adımlar attıklarını söyledi.

Birinci olarak akıllı yazar kasaların hayata geçebilmesi ile ilgili düzenlemeyi takip ettiklerini dile getiren Berova, yıl sonunda tüm kullanıcıların akıllı yazar kasaya geçmekle mükellef olduklarını, sahada buna yönelik uyarılar yapıldığını kaydetti.

Berova, e-fatura sistemiyle ilgili de kontrol test ve sorunları minimalize etme yönünde çalışacaklarını, gümrükten, tedarikçiye, satıcıya kadar tüm unsurların otomasyon sistemi üzerinden kontrol altına alınarak denetleneceğini belirtti.

Hal Yasası’nın geçtiğini, tüzüklerinin hazır olduğunu söyleyen Berova, vergi adaleti sağlama adına her türlü adımı attıklarını atmaya devam ettiklerini kaydetti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, emekçilerin geçinemediğini söylediklerini ancak buna karşılık bakanın farklı konulara değindiğini savundu.

Barçın, “Vatandaş icraat istiyor” dedi.

Barçın’ın eleştirisi üzerine Canaltay, söz konusu yasa tasarısının kısa sürede gündeme geleceğini, Askerlik Yasası’nı da haftaya sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Ardından Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesi yapılarak tasarı madde madde oylandı.

Yasa tasarısının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki oturumda ele alınacak.