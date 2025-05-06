İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin konuya ilişkin raporu, Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sunuldu.

Komite Başkanı UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komite raporu ile CTP grubu adına görev alan üyelerin karşı görüşü ve gerekçelerini içeren şerhi okudu. Toplantıda, rapor üzerinde herhangi bir görüşme yapılmadı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yerinden söz alarak iç tüzük uyarınca rapora altında imzası bulunan milletvekilleri olarak itiraz ettiklerini ve bu itirazın dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, itirazlarını Meclis Başkanı’na sundu.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yeniden söz alarak, oy çokluğuyla verdikleri karara değindi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmaları ve raporuna ilişkin kuralları düzenleyen iç tüzük kurallarını belirtti, raporla ilgili görüşmenin tamamlandığını kaydetti.

Öztürkler, raporun Meclis Genel Kurul’u gündeminde görüşülerek nihai karar verileceğini ifade etti. Daha sonra sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi.

Ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Gelecek birleşim 12 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, yabancılaşma konusunda CTP Milletvekili Özuslu'nun konuşmasını felsefik bulduğunu belirterek, başka felsefecilerin sözlerini paylaşarak bu konuda her zaman tartışabileceğini söyledi. Felsefenin temelinde tartışma olduğunu belirten Berova, tartışmanın yerinin burası olmadığını kaydetti.

Dünya çapında bilişim ve teknolojinin en büyük festivali olan TEKNOFEST'in KKTC'de olmasından gurur duyduklarını dile getiren Berova, bu gururu yabancılaştırmayla bağdaştırmanın ise “nezaketsizlik” olduğunu söyledi. Teknofest'in simgesi kırmızı ceket giymekten mutluluk duyduğunu dile getiren Berova, bu tür etkinlik ve yarışmalara ülkedeki öğrenci ve kişilerin katılımının sağlanmasındaki önemi vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bilişim alanında çok önemli gelişimler gösterdiğini dile getiren Berova, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişimlerin savunma sanayi üzerindeki önemine de değindi.

-“Polis çok dikkatli ve nazik davrandı”

Eylemde polisin orantısız güç kullandığı eleştirisinin de doğru olmadığını söyleyen Berova, polisin çok dikkatli davrandığını ve yasaların kendilerine verdiği yetkiyi nazikçe kullanarak, gerekli işlemleri yaptığını belirtti.

Berova, TC Cumhurbaşkanının adayı ziyaret etmesinin ise ayrı sevindirici bir durum olduğuna işaret ederek, konuşmalarında çok önemli mesajlar veren TC Cumhurbaşkanının “Soyadımız KKTC’dir” demesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Anavatan Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs konusunda egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözüm modelinden geçtiğinin TC Cumhurbaşkanının konuşmasıyla tekrardan teyit edildiğini dile getiren Berova, bu konuşmanın tarihi bir konuşma olduğunu kaydetti. Berova, Teknofest’in ülkede yapılmasından gurur duyduklarını ve ileriki yıllarda da tekrarlanması temennisinde bulunduklarını belirtti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, ekonomi, siyaset” konulu konuşma yaptı. Ekonomi, çarşı ve siyasetin bir arada düşünerek bazı değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Uluçay, TC Cumhuriyeti ile KKTC’nin enflasyon oranlarını karşılaştırdı.

Merkez Bankası rezervlerindeki azalışı da rakamlarla açıklayan Uluçay, gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyasının şikayetlerinin arttığını ve üretim faaliyetlerinin zora girdiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi açısından gelinen noktanın herkes tarafından takibe alınması gerektiğini dile getiren Uluçay, gelişmiş ekonomilerden de örnekler verdi.

Kıbrıs konusuna da değinen Uluçay, siyaseten geçen hafta verilen diplomatik mesajların iyi okunması gerektiğini söyledi. Uluçay, ekonominin içinde bulunduğu sıkıntıların aşılabilmesi için KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapıların açılması konunun takvimlendirilmesinin ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Uluçay ayrıca, iki toplumlu gençlik komitesi görüşmelerinin de başlamasının önemli olduğunu dile getirdi.