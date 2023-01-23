Gündemde, Sayıştay Komitesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na (GÜÇ-KUR) ilişkin dört raporu bulunuyor.
Toplantının gündemindeki raporlar şunlar:
"Sayıştay Komitesi’nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:8/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:7/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:9/1/2022) ilişkin raporu, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna (S.R.No:10/1/2022) ilişkin raporu"
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