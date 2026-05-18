Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama çalışmalarını sürdürmek amacıyla toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 39/2024 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasası’nın ivediliği görüşüldü. Görüşmeler sırasında söz alan Erkut Şahali, hükümeti inşaat sektörü üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Şahali, hükümetin bugüne kadar konuya ilişkin 17 yasa gücünde kararname çıkardığını belirterek, yapılan müdahalelerin sektörü “yerle bir ettiğini” savundu. İnşaat sektörünün defalarca uyarıda bulunduğunu ifade eden Şahali, buna rağmen hükümetin yanlış politikalarla sektörü kaosa sürüklediğini söyledi.

“Kimse yarın ne yapacağınızı bilmiyor...”

Yapılan düzenlemeler nedeniyle hem yerli hem de yabancı yatırımcının güvenini kaybettiğini öne süren Şahali, “İnşaat sektörünü dilim dilim doğradınız, şirketleri batma noktasına getirdiniz” dedi.

Yasada öngörülen değişikliklerin gerekçede ifade edildiği gibi olmadığını savunan Şahali, düzenlemenin kapsamlı değişiklikler içerdiğini kaydetti. Hükümetin bundan sonra yapacağı müdahalelerin sektöre “merhem olmayacağını” söyleyen Şahali, sektörde güven ortamının tamamen ortadan kalktığını ifade etti.

Şahali, konuşmasının sonunda yasa tasarısına ret oyu vereceklerini açıklayarak, “Kimse yarın ne yapacağınızı bilmiyor” ifadelerini kullandı.