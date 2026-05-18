Meteoroloji Dairesi'nin 19 – 25 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge yarın ılık ve nemli, diğer günlerde soğuk ve nemli havanın etkisinde kalacak.

Hava çarşambadan pazartesine kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde 28 – 31 derece dolarlarında olacak. Diğer günlerde 4 derecelik düşüşle sıcaklık iç kesimler ve sahillerde 24 – 27 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli, çarşamba günüyse yer yer fırtınamsı esecek.