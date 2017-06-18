Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun yarınki oturumunda milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek.

Sözkonusu yasa tasarıları yanında, Sayıştay Komitesi’nin Yenierenköy Belediyesi’nin 2007-2008 Mali Yılları Kesin Hesap Denetim Raporu’na ilişkin raporu, Sayıştay Komitesi’nin Birleştirilmiş Alsancak Belediyesi’nin 2006-2008 Mali Yılları Kesin Hesap Denetimi Sayıştay Raporu’na ilişkin raporu, Sayıştay Komitesi’nin 2014-2015 Mali Yılları’nda Spor Dairesi Piyangolar Birimi “Devlet Piyangoları” ve “Müşterek Bahisler” Hesaplarından Motorlu Araçlara Yapılan Ödemelere İlişkin Sayıştay Araştırma Raporu’na ilişkin raporu, Sayıştay Komitesi’nin Dikmen Belediyesi’nin 2012 Mali Yıllı Kesin Hesap Denetim Raporu’na ilişkin raporu da görüşülecek.

Genel kurulun gündeminde; “Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Yasa Tasarısı”, “Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı”, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.