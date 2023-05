-ÖZEL HABER

KKTC’de her eylemin değişmez adresi Cumhuriyet Meclisi’nde eylemcilerin tek hedefi olan Meclis kapısı, bir eylemde daha kırıldı…

MİNUMUM MALİYET 10 BİN TL

KKTC’de yapılan eylemlerde eylemcilerin tepkilerini dile getirmek adına ilk tercih ettiği adres Cumhuriyet Meclisi oluyor. Yapılan eylemlerde ise tek zarar gören şet Cumhuriyet Meclisi’nin kapısı oluyor. Yapılan eylemlerde eylemciler tarafından meclis kapısı tekmeleniyor, sallanıyor ve çeşitli cisimler ile zarara uğratılıyor. Her eylemde Meclis Kapısının aldığı darbeler sonucunda halka çıkan fatura ise en az 10 bin TL civarında. Halkın ödediği vergiler ile tamir edilen Meclis kapısı, sadece bir sonraki eyleme kadar sağlam kalabiliyor.

TÖRE: “HER EYLEMDE ZARAR VERİLİYOR”

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den görüş alan Gündem Kıbrıs ekibi, kapının maliyetini ve ortaya çıkan kamu zararını sordu.

Töre, her eylemde aynı durum ile karşılaştıklarını söyleyerek, “Meclisin kapısına ve duvarlarına her eylemde zarar verilmektedir. Biz şikâyetimizi adli şubeye yapıyoruz ve konuyu takip ediyoruz. Ben devlet memuruyum diyor Öğretmen boyun eğmez diyor ama kapılar kırılıp tekmeleniyor. Daha önceki eylemlerde meclisin duvarlarına farklı cicimler ve yumurta atıldı. Tüm bu yaşananlar çok üzücüdür. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızdan daha ağır başlı olmalarını bekliyorduk. Meclisin kapısını kırmaya ne gerek var? Polislere bu kadar zor kullanmaya ne gerek var?” diye sordu.

ZARAR, DEVLETİN HALKTAN ALDIĞI VERGİLER İLE KARŞILANIYOR

Kapının tamir ücreti hakkında da bilgi veren Töre, “Biz her seferinde en az 10 bin TL ödüyoruz. Ancak yine böyle şiddete dayalı eylemler meclis önünde yapılıyor ve yine kapı kırılıyor. Meclisin kapısını kırarak zorla girme isteği haneye tecavüzdür ve devletin malına zarar vermektir. Bunların yapılmaması gerekmektedir. Devletin malına verilen bu zararı yine devletin halktan aldığı vergiler ile karşılıyoruz. Dolayısıyla halkımız da bunları yakından takip etmektedir” dedi.

TÖRE: “DEVLETİN MALINA DEVLET MEMURU ZARAR VERMEZ”

Töre, Tabi ki eylem yapılabilir, hak aranabilir ancak devletin malına zarar verilmesi çok üzücü bir durumdur. Netice olarak meclis yasayı yapar ve geçirir, bunlar aynı konudur. Kapılara bu şekilde zarar verilmesini kınıyorum. Polis Genel Müdürlüğü’ne ilgili arkadaşlarımız tarafından gerekli şikâyetler yapıldı. Kovuşturma devam etmektedir. Devlet hepimizindir, devletin malı hepimizindir ve ortak malımızdır. Devletin malına devlet memuru zarar vermez diye biliyorum ben. Bunlara dikkat etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.