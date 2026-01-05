-Özel Haber-

Olası bir erken genel seçim öncesinde vatandaşlar, Meclis’te genç ve yeni yüzlerin yer almasını talep ediyor. Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, yıllardır Meclis koltuklarında aynı isimlerin oturduğunu belirterek, siyasette değişim ve gençlerin temsilinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşlar, Meclis’teki yapının tamamen genç nesille yenilenmesi gerektiğini savunuyor. “Meclis’te genç yüzler görmek istiyoruz” diyen halk, ülkenin geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında gençlerin fikir ve enerjisine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Ülkede çok sayıda genç ve yetenekli hukukçular, akademisyenler ve iş insanlarının bulunduğunu hatırlatan vatandaşlar, bu kişilerin siyasete dahil edilmesinin hem Meclis’in dinamizmini artıracağını hem de yeni fikirlerin önünü açacağını belirtti. “Artık siyaset sahnesinde yeni beyinlere yer verilmeli” diyen vatandaşlar, gençlerin ülke meselelerine yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunabileceğini vurguladı.

Gençlerin siyasete katılımının, ülkede demokratik çeşitliliği artıracağını düşünen vatandaşlar, mevcut yapının uzun süredir aynı isimlerle sürmesinin değişime ket vurduğunu savundu. “Gençlerin önünü açın” çağrısı yapan vatandaşlar, siyasette deneyim kadar enerjinin ve taze fikirlerin de önem taşıdığını dile getirdi.

Özellikle üniversite mezunları, iş dünyasında başarı sağlamış genç profesyoneller ve toplumsal alanda aktif gençlerin siyasette yer almasının ülkenin ufkunu genişleteceğine dikkat çeken vatandaşlar, Meclis’in daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yapıya kavuşması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlar, yeni seçim döneminin gençlerin sesini duyurabileceği bir fırsat olmasını istediklerini ifade ederek, hem mevcut siyasi aktörlere hem de toplumun geleceğini şekillendirecek genç adaylara çağrıda bulundu. Siyasi temsilin yenilenmesi ve gençlerin aktif rol almasının, ülke siyasetine dinamizm kazandıracağını söyleyen vatandaşlar, artık değişim ve tazelenmenin zamanı geldiğini vurguladı.

Vatandaşlar ne dedi?

Halil Karagöl: Ben olası bir erken genel seçimde artık oy pusulalarında yeni yüzler görmek istiyorum. Hangi alandan olduğu hiç fark etmez akademik, iş insanı, hukukçu gençlerin artık siyasette daha aktif rol almasının önü açılmalı. Bu ülkenin genç beyinlere ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. Meclis’e bakıyorsunuz hep aynı yüzler, sanki koltuklar babadan oğula devrediliyor gibi. Daha yeni yüzler, daha yeni beyinler şart. Ben bunun ülkeye büyük faydası olacağı inancındayım.

Sevgi Vaiz: Erken genel seçimlerde yeni yüzler görmemizin artık şart olduğu kanaatindeyim. Yeni nesil hukukçularımız, iş insanlarımız ve akademisyenlerimiz var. Onların siyasette aktif hale getirilmesi sağlanmalı. Özellikle genç hukukçuların siyasette daha fazla yer alması taraftarıyım. Meclis çalışmalarında yasalar üzerinde genç hukukçuların daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Yıllardır Meclis’te hep aynı isim ve yüzler. Gençlerin siyasete atılması desteklenmeli.

Erten Şişman: Siyasette yeni ve özellikle de genç yüzler görmek en büyük temennimiz. Gençlerin siyasette daha aktif rol almaları gerektiği düşüncesindeyim. Yıllardır aynı isimler, vekil koltuklarında, gençlerin siyasete çok da katılımı yok. Gençler için siyasetin teşvik edilmesi gerekiyor. Hatta küçük yaşlardan okullar da gençlere bu yönde eğitim verilmesi gerektiği görüşündeyim.

Emir Karagözlü: Siyasette yeni yüzler görmek önemli ancak Ciğerci Ahmet’in bir lafı vardı, ‘gelen giden aynisi, fasulyenin yahnisi…” Yeni yüzler evet görelim ancak ben herhangi bir şeyin değişeceğine inanmıyorum. Diğer taraftan gençler Kıbrıs sorununu bilmiyorlar. Yaş ortalaması 45-50 olan kişiler Kıbrıs sorunu ile beraber büyüyüp bu soruna hakimken, gençlerin Kıbrıs sorununa dair en ufak bir bilgileri yok. Gençler aksiyona gidiyor çünkü biz onları bilinçlendirmedik. Gençler Kıbrıs sorunundan uzak ‘kapılar açılsın, beraber yaşayalım vs’ düşüncesinde. Mecliste şu an hukukçumuz var, doktorumuz var, bence hepsi yalancı. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, yeni Cumhurbaşkanı seçtik, ne değişecek? 5 Cumhurbaşkanı geçti hepsi aynı, değişen bir şey yok. Hep aynı noktadayız. Bu yüzden hiçbir şey değişmez bu ülkede. Herkes kendi cebine çalışıyor, ülkeye değil.

Yakup Sabancıgil: Olası bir erken genel seçimde ben kendi adıma yeni yüzler görmek isterim. Özellikle de genç nesillerin siyasete atılması en büyük temennim. Mevcut siyasilere güven kalmadı. Halk odaklı değil, ‘cep’ odaklı çalışıyorlar. Gençler de muhtemelen bu yüzden siyasetten geri duruyorlar. Bu düzenin değişmesi gerekiyor.

Asaf Onbaşı: Siyasete çok ilgim olmamakla birlikte Meclis’in başta aşağıya değişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Genç neslin siyasete atılması ve aktif rol alması desteklenmeli. Yeni yüzler, genç beyinler şart.

Gül Akpınar: Seçimlerde yeni yüzler görmek en çok istediğimiz şey. Akademisyen olsun, hukukçular olsun, yeni nesiller yeni yüzler bu ülkeye yeni ufuk açacaktır. Bunun yanında gençler siyasette çok aktif değil çünkü ben önlerinin kesildiğine inanıyorum. Politikaları gereği buna izin vermiyorlar. Gençlerin önünün açılması lazım, sadece siyasi alanda değil, her alanda.

Ahmet Samur: Siyasette yeni yüzler, yeni isimler ve genç nesiller şart. Ben Türkiye’den geldim. Türkiye’de dahil, KKTC’de de yönetim artık genç nesillerin elinde olmalı. Alanı fark etmez. Hukukçu olur, sağlıkçı olur… Genç ve yeni ufuklar her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır. Aynı isimler Meclis’te… Ben artık yeter diyorum. Gençlere fırsat tanınması lazım, tanınmıyor. Her şey tek kişinin elinde, bu düzenin değişmesi gerekiyor.