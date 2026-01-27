“Siz böyle rahat rahat konuşacaksınız ve biz çıldırmayacağız. Nedir beklediğiniz bizden, insanız biz” diyen Talat, bazı ifadelerden rahatsız olunmasını eleştirdi, “Hem yaparsınız, hem de yüzünüze vurulduğunda gücenirsiniz, ‘gücengeç’ milletvekilleri topluluğu haline geldiniz” diye konuştu.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile ilgili soruşturmaya değinen Talat, Maliye Bakanı’nın bütçe açılışı ve kapanışında pembe tablo çizdiği eleştirisinde bulunarak, siyasi sorumluluk kavramının yok edildiğini ifade etti. Talat, Başbakan’ın açıklamasına, Yüksek Mahkeme’nin cevap vermek zorunda kaldığını da belirtti.

Maliye Bakanına yönelik eleştirilerini sürdüren Talat, “Borcu, borçla nasıl kapattınız, onu anlatın” dedi. Meclis Başkanı’na seslenerek, “ 'Masumum ama makam zeval görmesin' deyin en başta ben sizi alkışlarım” diyen Ongun Talat, söz konusu iddiaya ilişkin şikayeti şahsen Meclis Başkanı’nın yapması gerektiğini söyledi.

Bu davalarda siyasi bağlantı olduğunu ifade eden Talat, “Kelimeler anlamını yitirdi” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Ongun Talat’a yanıt verdi. Talat’ın, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile ilgili kendisini siyasi sorumluluk almamakla suçladığını söyleyen Berova, söz konusu davanın devam ettiğini ve kesinleşmiş bir husus olmadığını kaydederek, masumiyet karinesinin geçerli olduğunu belirtti.

“Ama Sayın Ongun Talat’ın muhterem babasının Başbakan olduğu dönem içerisinde, dönemin en önemli bürokratlarından bir tanesi mahkemeye çıkarılmıştır, suçluluğu kanıtlanmıştır ve ceza almıştır” diyen Berova, “Ne siyasi sorumluluk almıştır?” sorusunu sordu. Bu sırada karşılıklı sesler yükseldi.

Başbakan’ın her konuşmasında, yargının bağımsızlığı, polisin araştırmayla ilgili özgürlüğü ve savcılığın çalışmasına müdahil olmadıklarını söylediğini ifade eden Berova, maksadını aşacak şekilde yorumu doğru bulmadığını belirtti.

2024 yılından 2025 yılının sonuna kadar geçen sürede bütçe açığı seviyesinin korunduğunu, 2026 yılında bütçe açığının daralmasıyla ilgili öngörüleri olduğunu dile getiren Berova, rakamsal olarak pek çok alanda artıya geçiş söz konusu olduğunu ifade etti.

“Tünelin ucunda ışık vardır, biz bazıları gibi tünelin ucunda ışık yoktur noktasına hiç gelmedik” diyen Bakan Berova, hakaret ederek, konuşma yapılmasını kınadığını söyledi.