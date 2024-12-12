PGM bütçesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya ilk sözü aldı.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkedeki nüfus sorununa işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü ile ilgili verilere bakıldığında da nüfus sorununun çıktığını belirtti.

Derya, polisin üç bine yakın kadrosu olduğunu, artan suç oranlarına bakıldığında bu kadronun yetersiz kaldığını kaydetti.

Mahkumların 35 farklı ülkeden olduğunu belirten Derya, KKTC vatandaşı mahkumların toplam suçlular içindeki oranının yüzde 22, KKTC ve TC olmak üzere çift uyrukluların oranının ise yüzde 36 olduğunu aktardı.

Polis, Savcılık ve mahkemelerin suça yetişemediğini ifade eden Derya, hükümetin suçu önleme konusunda herhangi bir vizyon ortaya koyamadığını söyledi.

Cezaevi yetmediği için şartlı tahliyenin de istismar edildiğini anlatan Derya, şartlı tahliyeden faydalananların hüküm giymişlerin yüzde 80’i olduğunu ifade etti ve bunun yasalara uymama konusunda bir rahatlığa sebep olduğunu kaydetti.

Devletin suç önleme konusunda katı şekilde tüm mevzuatı çalıştırabilir durumda olması gerektiğini vurgulayan Derya, koruyucu ve önleyici politikalar ortaya konulsa polisin üzerindeki yükün de hafifleyeceğini söyledi.

İnsan ticareti konusuna da değinen Derya, bunun çok ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.

Polisin Şiddete Müdahale Birimi’nin önemine vurgu yapan Derya, bu birimin sağlıklı çalışabilmesi için TOCED’in Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması gerektiğini belirtti.

Kadına şiddetle ilgili başvurulara da değinen Derya, kadınların şiddet başvuruları dışındaki konularda danışma ihtiyacı da olduğunu da vurgulayarak Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin kurulması gerektiğini yineledi.

Ev içi şiddetin önlenmesi ile ilgili polisin görev yetki ve sorumluluklarında düzenlemenin şart olduğunu belirten Derya, dijital suçlara yönelik çok daha etkin müdahale edilebilmesi gerektiğini söyledi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, polis teşkilatının personel sıkıntısına işaret etti.

Polis ve itfaiyedeki kadro eksikliğinden bahseden Özuslu, geçiş noktalarında görev yapan muhaceret memurlarında da 13 kişilik eksik olduğunu aktardı.

Ülkede artan kriminal olaylar olduğunu belirten Özuslu, polis kadrolarının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yeni geçiş noktası açılması konusuna destek belirten Özuslu, polis teşkilatının kadro mevcudu ile bunun mümkün olamayacağının kendilerine söylendiğini aktardı.

Özuslu, 62 kişinin görev yapması gereken Metehan Kapısı’nda 30 civarında personelin görev ifa ettiğinin Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından söylendiğini anlattı.

“Geçiş noktalarının artırılmasını destekliyor musunuz?” diye soran Özuslu, polis teşkilatının güçlendirilmesinin acil olduğunu yineledi.

Ercan’daki güvenlik yükünün de polis teşkilatına kaldığını kaydeden Özuslu, oradaki güvenlik sıkıntılarından bahsetti.

Polis teşkilatının kağıt üstünde yazdığı gibi Başbakan'a bağlı olması ve daha açık, daha şeffaf olması isteğini dile getiren Özuslu, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı.

Özuslu, Fetö soruşturması sırasında oluşturulan özel birimin neden devam ettiğini de sordu.

Sabit trafik kameralarının suç bildirimlerinin son iki yıldır dağıtılamadığını, 200 bin civarında dağıtılmamış bildirimin söz konusu olduğunu aktaran Özuslu, ekim ayından itibaren dağıtım işinin yeni bir şirkete verildiğini ve bir kısmının dağıtıldığını söyledi, dağıtım sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Aktif ve pasif öğrenciler arasındaki sayısal farktan bahseden ve pasif öğrencilerin nerede olduğunun bilinmediğini söyleyen Özuslu, kurumlar arası koordinasyon sorununa işaret etti.

Çatalköy – Esentepe bölgesinde karakol ihtiyacı olduğunu belirten Özuslu, bu konuda adımlar atılmasını istedi.

Güzelyurt bölgesinde uyuşturucu suçlarının fazla olduğu duyumunu aktaran Özuslu, Güzelyurt’ta narkotik biriminin olmadığını söyledi.