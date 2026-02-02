CANLI AKTARIM

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İncirli’ye cevap vermek üzere kürsüye çıktı. CTP milletvekilleri Oğuz’a 62’inci madde tahtında yapılan konuşmalara sadece Başbakan cevap verir’ diyerek tepki gösterdi.

Güvenlik konusuyla ilgili bilgi vermek istediğini dile getiren Oğuz, Oğuz, ülkede güvenlik alanında tüm birimlerin aktif şekilde çalıştığını vurgulayarak, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, KTBK, Polis ve gerekli tüm birimler, Cumhurbaşkanlığı dahil görev başında. Siz bu ülkede popülizm yapmak adına doğruları konuşmuyorsunuz. Yapılanları görmezden geliyorsunuz, polisin gayretli çalışmalarını yok sayıyorsunuz; bunu ana muhalefet partisi yapıyor. Seçim tarihleri bellidir; seçim, sizin istediğiniz zaman değil, bizim belirlediğimiz zaman olur” ifadelerini kullandı.

Oğuz’un sözleri CTP tarafından sık sık kesilirken, zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. CTP Milletvekili Asım Akansoy’un tepkileri karşısında Oğuz, “CTP popülizm yapıyor. Asım bey davul vereyim çal masaya vurmakla olmuyor” ifadelerini kullandı.

Oğuz: KKTC’nin itibarını korumak hepimizin görevi

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, devamla KKTC’de güvenliğin sağlanmasının tüm toplum için önem taşıdığını vurguladı.

Oğuz, “Bir tane KKTC var ve bu ülkenin itibarını korumak hepimizin görevi. Gönül ister ülkede hiç suç işlenmesin, ancak dünyanın her noktasında organize suçlar var. Bu çerçevede hükümetimiz, elindeki tüm imkânları seferber etmiştir. Sorumlu tüm birimler konuyla hassas bir şekilde ilgileniyor ve an be an takip ediliyor. Ülke güvenliği hepimiz için önemlidir” ifadelerini kullandı.