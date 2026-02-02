CANLI AKTARIM

İncirli, hükümetin ülkede yaşanan sorunlardan sorumlu olduğunu belirterek, Meclis’i ve halkı bu sorunlarla baş başa bıraktığını savundu. Hükümeti “itibar suikasti” yapmakla suçlayan İncirli, “Yolsuzluk, usulsüzlük devletin en başına kadar geldi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in sahte diploma olayına nasıl karıştığı iddia da olsa gündeme düştü. Biz çağrı yaptık, bu iş sonuçlanana kadar bu görevi sürdürme. Meclis’i rezil etmeyin dedik, rezil rüsva ettiniz siz bizi. İnsanların moralini bozuyorsunuz, güven bırakmadınız, insanlar endişe içinde. Ne olacak bu memleketin hali diyor insanlar. Siz bu memlekette hal bırakmadınız. Bir an önce bunun bitmesi gerekir dedik, erken seçim çağrısı yaptık. Nasıldır bu kulaklarınız gözleriniz? Sokağa çıkmıyorsunuz herhalde. Meclisi insanlar takip ediyor, siz bunlar yokmuş gibi davranamazsınız. İnsanlar sandık ne gün kurulacak diye soruyor. Erken seçim istemiyorsunuz? Neden? İyi giden tek bir şey gösterin” ifadelerini kullandı.

İncirli, ülkenin güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarında ciddi krizlerle karşı karşıya olduğunu savunarak, hükümeti istifa etmeye çağırdı: “Güvenlik krizi var, memleketi kuşattılar. Ne zaman ortaya çıktı bu sorunlar sizin 4 yıldır yapmadıklarınızdan dolayı. Bugün iş insanları kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bundan siz sorumlusunuz. Memlekette güven bırakmadınız. Siz yaptıklarınızla ve yapmadıklarınızla bu güvenlik krizini çıkarıyorsunuz. Sadece bundan dolayı bile istifa etmesi gerekiyor bu hükümetin. Sayın Başbakan karikatürize oluyorsunuz artık. Sağlıkta eğitimde hiçbir dönemde bu kadar büyük bir çöküş yaşamadık. İnsanlar bugüne kadar kurumların bu kadar zayıfladığı bir dönem yaşamadı. UBP’de bugüne kadar bu kadar kötü bir duruma düşmemişti. Erken seçime gitmeyi kabul etmeniz gerekiyor.”

CTP Milletvekili, maliye politikalarını da eleştirerek, hükümetin borçlanma yolunu sadece maaş ödemeleri için kullandığını ve bunun için herhangi bir planı olmadığını vurguladı. “Bugün size 26 Nisan için erken seçim karar önerisi sunacağız. 26 Nisan’da ülkeyi seçime götürelim. Memlekette temiz bir sayfa açılsın, insanlar nefes alsın. Bununla ilgili sizden olumlu bir yanıt istiyoruz. Bizim talebimiz değildir, bu halkın talebidir. Bunu kabul etmek zorundasınız” dedi.