Mahkemede şahadet veren polis memuru A.S., 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında, İrsen Küçük Spor Tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından zanlının kullanımındaki UJ 675 plakalı araçta arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramada, ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplam yaklaşık 18 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirtti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.