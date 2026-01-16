21.4 Milyon TL’si LTB özkaynağı ve 15 Milyon TL’si de Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finansmanı olmak üzere toplam 36.4 Milyon TL yatırımla Ocak ayının ilk haftası başlayan çalışmaların 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. Nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm vizyonu kapsamında eski Pronto Çemberi olarak bilinen noktadan başlayan çalışmada, altyapılarıyla birlikte 800 metre çift taraflı kaldırım yapılacak. Cadde trafiğinin ve bölge esnafının çalışmalardan en az şekilde etkilenmesi için tüm tedbirleri de hayata geçiren LTB, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Projenin 1. Etap kapsamındaki çalışmaların ise 15.1 milyon TL tutarındaki Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finansmanıyla yürütüldüğü ve tamamlanma aşamasına yaklaştığı ifade edildi.