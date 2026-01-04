Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'nın açıklaması şöyle:

"Herkese iyi pazarlar. Mehmet Akif Caddesi (Pronto Çemberi’nden Başbakanlık istikametine doğru) kaldırım ve eksik yağmur suyu altyapısı çalışmaları yarın itibarıyla başlayacaktır.

Özellikle bölgedeki esnafımızın yeni yıl öncesi alışveriş faaliyetlerinin etkilenmemesi için proje Ocak ayına alınmıştı.

Bu projenin tamamlanması ile birlikte Başbakanlık ışıklarından İngiliz Elçiliği’nin sonuna kadar olan tüm güzergâh, çift taraflı olarak şehrimizin en önemli alışveriş caddesine yakışır bir noktaya gelecektir.

İlerlemeye devam ediyoruz."