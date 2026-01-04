Limasol’da 20 Aralık tarihinde bir Suriyelinin öldürülme girişimi sebebiyle aranmakta olan iki kişinin Dikelya İngiliz Üslerinden tekneyle kaçmak isterken yakalandıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, cinayete teşebbüsten aranan iki kişinin Güney Kıbrıs’tan tekneyle kaçmaya çalışırken üsler polisi ve Rum sahil güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonla yakalandıklarını yazdılar.

Gazete, şahısların havaya ateş açılarak durdurulabildiklerini belirtirken, üsler polisinin şahısları Rum polisine iade etmesinin beklendiğini de vurguladı.