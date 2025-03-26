ÖZEL HABER-PELİN YÜKSELAY

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yollarda yol güvenliğinin her geçen gün azaldığına dikkat çekerek, 4 günlük Şeker Bayramı süresince tüm araç sürücülerini uyardı.

Gündem Kıbrıs’a konuşan Avcı son 3 ayda 15 kişiyi trafik kazalarında kaybettiğimize dikkat çekerek trafikte her an tehlike altında olduğumuzu kaydetti.

“Bu yollar sürat kaldırmaz kaza getirir”…

Şeker Bayramı tatilinde eğlence yerlerine gidişlerin çoğalacağına dikkati çeken Avcı, bu durumun uykusuz, alkollü ve aceleci araç kullanmayı tetikleyeceğini belirterek, yolların sürat kaldırmadığını ve her şekilde kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.

“Alkol tüketimi had safhaya çıkacak”

Avcı, bahar mevsiminden dolayı aniden artan sıcaklıklara da dikkat çekerek, “Sıcakların artması insanların trafikteki tahammül seviyesini ne yazık ki düşürecek. Gündüzlerin uzamasıyla alkol kullanımı da artacak hatta had safhaya çıkacak. Sürücüler özellikle Şeker Bayramı’nda çok ama çok dikkatli olmalı” diye konuştu.

“Emniyet kemeri takmayanların sayısında artış var”…

Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarında, emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuların arttığının tespit edildiğini de kaydeden Avcı, “öne ya da arkaya oturun, hiç fark etmez. Mutlaka emniyet kemeri bağlı olmalı” diye konuştu.

“Bayram kara gün olarak akıllara kazınmasın”…

Avcı, konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında, “Önce kendinizi sonra ailenizi sevin ve aracınızı ona göre kullanın. Bununla da kalmayın, karşıdan gelenin canını da düşünerek o direksiyona oturun. Özellikle alkol almışsanız aracınızı alkol almayan bir başkası kullansın. Siz arka koltuğa oturmayı da bilin. Bayramı topluma zehir etmeyin, Şeker Bayramı akıllara kara gün olarak kazınmasın…” ifadelerini kullandı.