Manavoğlu tarafından yapılan açıklamada, bu toprakların demokratik, adil, eşit, özgür ve sosyal demokrat ilkelerle donatılacağı ifade edildi.

Manavoğlu, memleket için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirterek, gelecek nesillere umut ve ışık olacaklarını vurguladı.

Mehmet Manavoğlu, söz konusu görevi takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir gururla devraldıklarını ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçe Kongresi dün akşam yüksek katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Mehmet Manavoğlu, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı seçildi.

