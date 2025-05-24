Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

24.05.2025 tarihinde, saat 12:30 sıralarında Mehmetçik - Yedikonuk köyleri arasındaki arazide yangın meydana geldi. Yangın, polis itfaiye ekipleri ile bölge halkının traktörler ile zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisindeki anızlar yandı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Seyir halinde alev aldı!

24.5.2025 tarihinde, saat 13.15 sıralarında, Lefkoşa - Mağusa Anayolunun, Bülent Ecevit Caddesi Haspolat Çemberi üzerinde, seyir halinde bulunan SB 622 plakalı araçta muhtemelen turbo kısmına giden elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik aksamları ile motor üst kapağı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir.